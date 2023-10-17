درة تواصل الدعم المستمر لـ فلسطين

واصلت النجمة درة، دعمها للأشقاء الفلسطينيين -لليوم الحادي عشر علي التوالي- حيث حرصت على إظهار دعمها وتأييدها المطلق لهم منذ أول أيام بداية الأحداث يوم 7 من أكتوبر، وحتى اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر.

درة واصلت الدعم المستمر للشعب الفلسطيني طيلة هذه الأيام دون انقطاع أو توقف، وبطرق شتى تمثلت في منشورات على ستوريهات انستجرام، وباقي مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر).

درة أكدت دعمها المستمر والمتواصل لنضال الشعب الفلسطيني والذي تعرب هي دائما وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تأييد حق الإخوة في فلسطين.

أعمال درة

يذكر أن من آخر أعمال درة الدرامية حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يقدم حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات مقتبسة من أحداث حقيقية تتعلق بدور المرأة في المجتمع. حكاية “أول السطر” بطولة: درة، عمر الشناوي، صالح عبدالنبي، ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.

ومن أهم أعمال درة ويتكون مسلسل "المتهمة" يتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعليالطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهانالتي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

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