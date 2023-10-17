رانيا محمود ياسين تكشف موقفها من تقديم سيرة والدها في عمل فني

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين في تصريحات على هامش تكريم والدها الفنان الراحل محمود ياسين من المسرح القومي، عن رأيها في تقديم سيرته الذاتية، مؤكدةً أن والدها مختلف عن نجوم جيله ويتمتع بكاريزما خاصة لا يستطيع أحد تجسيدها، حيث وصفته بالسهل الممتنع.

وقالت رانيا: "أرفض تقديم السيرة الذاتية لمحمود ياسين؛ لأني بشوف السير الذاتية مش بتضيف للفنان اللي مات ولا اللي بيقدمها، أيضاً محمود ياسين عنده ملامح على قد ما هي شبه كل مصري، على قد ما كان متميز بيها، وله كاريزما خاصة وصوت صعب يتكرر فهو السهل الممتنع".

وكشفت رانيا عن سبب غياب والدتها الفنانة شهيرة، عن تكريم اسم والدها الراحل محمود ياسين بمناسبة ذكرى وفاته التي أُُقيمت في المركز القومي للمسرح، قائلةً: "والدتي غابت عن التكريم بسبب إصابتها بنزلة برد شديدة، وهي اتفرجت على الاحتفالية من خلال بث مباشر، وهي كمان بتتأثر أوي بالأحداث".

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في مسلسل "انحراف" الذي عُرض في الماراثون الرمضاني لعام 2022، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً، وتدور أحداثه في إطار دراما تشويقية مليئة بالغموض، حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية؛ يصطدمون بطبيبة نفسية وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة، وشارك في بطولة المسلسل: روجينا، أحمد صفوت، لوسي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، وهو من تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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