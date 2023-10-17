عمرو يوسف يعيش حالة نشاط فني بفيلمين ومسلسل

القاهرة- الخليج 365
يعيش الفنان عمرو يوسف حاليا حالة من النشاط الفني حيث يشارك في بطولة فيلمين إلى جانب مسلسل يتم الإعداد له للمشاركة في مارثون دراما رمضان 2024.
ويبدأ عمرو يوسف تصوير المشاهد الأولى من فيلمه "ولاد رزق 3" بمشاركة أحمد عز وأحمد داود وأحمد الفيشاوي إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.
وبدأ بالفعل المخرج طارق العريان تصوير المشاهد الأولى من العمل في الرياض غير أنه ينتظر العودة إلى القاهرة لتصوير المشاهد التي تضم عمرو يوسف.
كما يواصل عمرو يوسف كذلك تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه "شقو" إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري ويشارك في بطولته محمد ممدوح تايسون ويسرا وأمينة خليل.
والفيلم مأخوذ عن رواية "أمير اللصوص" لتشاك هوجان وتدور الأحداث في إطار تشويقي ممزوج بالحركة حول عدة أشخاص يمارسون أعمالا إجرامية.
وعلى الصعيد الدرامي تعاقد عمرو يوسف بالفعل على المنافسة بمارثون دراما رمضان 2024 بمسلسل "شغل فنادق".
المسلسل سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق إخراج محمد سامي ومن المقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى له خلال شهر نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من الاستقرار على فريق العمل وتشاركه البطولة النسائية الفنانة روبي.
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