تفاصيل عودة أحمد فهمي للسينما من جديد

أكد الفنان أحمد فهمي أنه يجهز لفيلم سينمائي جديد من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحه مع إلهام شاهين في قصة ألفريدو.

عودة أحمد فهمي للسينما

وقال الفنان أحمد فهمي في : “إن لديه فيلم سينمائي جديد من المقرر عرضه هلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيمثل مفاجأة للجمهور”.

ومن ناحية أخرى، علق السيناريست عمرو محمود ياسين على نجاح حكاية “الفريدو” المأخوذة من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود والذي يقوم ببطولتها الفنان أحمد فهمي والفنانة إلهام شاهين.

وأكد عمرو محمود ياسين سعادته برد فعل الجمهور الكبير على قصة الفريدو، وقال في تصريح خاص لـ “فيتو”: "الحمد الله على نجاح ألفريدو ويارب دائما نكون بنعمل حجات بتعجبكم:".

وكانت قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها قابلت شخصيات حقيقة مصابة بمرض الزهايمر قبل تجسيدها ذلك المرض في حكاية "ألفريدو" المأخوذ من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، موضحة أنها تنصح نفسها بشكل مستمر بأنها تهتم بفنها لأنه كيانها وتخشى على بلدها لأفكار ليس من هويتها.

إلهام شاهين: أجهضت طفلين

وتحدثت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل" للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" عن إجهاضها لطفلين قائلة: "لو رجع بيا الزمن هعمل نفس الخطوة ومش ندمانة لكن مش قد المسؤولية ولحد دلوقتي.. بس خلاص فات الميعاد أنا مش هفكر في خلفة دلوقتي مينفعش أخلف خلاص.. مش عاوزة أشيل المسؤولية خالص".

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