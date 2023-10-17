بعد إنشغاله بفيلم "الإسكندراني" العوضي يستعد لتصوير "حق عرب"

ميرنا وليد - بيروت - ينشغل الممثل المصري أحمد العوضي في تصوير فيلمه الإسكندراني الذي يصور في عدة مواقع بين الاسكندرية والقاهرة، وكان شكر الناس على حفاوتهم خلال التصوير في الاسكندرية.

وتعاقد الممثل المصري على مسلسل جديد تحت عنوان "حق عرب" يعرض خلال رمضان المقبل وهو دراما اجتماعية من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

ويخوض بطولة «الإسكندراني»، إلى جانب العوضي، كل من حسين فهمي، بيومي فؤاد، انتصار، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، محمد رضوان ومحمود الليثي، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.