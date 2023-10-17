عادل إمام : إسرائيل تضرب بقوة ولا يوجد ضمير

ميرنا وليد - بيروت - استذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحاً سابقاً للممثل المصري عادل إمام يعود لعام 2009 وكان هذا التصريح بعد تعرض غزة لعدوان اسرائيلي.



ففي برنامج "واحد من الناس" قال إمام حينها :"إسرائيل لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا لها، فهي منظمة جدا، وتعمل جداً وتعرف ماذا تفعل، وعندما تقول أنه ستفعل ذلك تفعله". كما قال ان اسرائيل لها استراتيجية أمنية لها حدود.

وانتقد إمام للمظاهرات المرددة لعبارة "بالروح بالدم نفديك يا فلان أو فلسطين"، لافتا إلى "أنه لم يسبق لنا وأن سمعنا عبارة "بالروح بالدم نفديك يا ساركوزي أو يا حبيبتي يا انكلترا".

وتحتفل إسرائيل بعيد ميلاد عادل إمام مستذكرةً تصريحه عنها وتعتبر هذا التصريح بصالحها، فعام 2021 مثلاً احتفلت إسرائيل بعيده الـ81، بطريقة تواكب الأحداث التي كانت تشهدها حينها مدينة القدس الشرقية من ضمنها المواجهات التي شهدها المسجد الأقصى، فنشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" في عيده تصريح إمام المذكور.

لكن إمام عاد وفسر التصريح في برنامج "دائرة الضوء" من تقديم الإعلامي المصري إبراهيم حجازي، حيث عبر عن دعمه للقضية الفلسطينية وعن تضامنه معها مستنكراً ما يفعله العدوان الإسرائيلي.

وقال إمام حرفياً:"أي شخص ضد المقاومة خائن، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم، ولكن لا بد أن أعرف من أحارب، وأقدر حجم قوة عدوي."

وأضاف: "الإسرائيليون عندما يضربون فإنهم يضربون بقسوة ولا يوجد ضمير".

وشدد إمام على ضرورة حماية الشعب أثناء المقاومة، والتفكير بذلك ملياً، وعبر عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني في ما يحصل له".

وقال إمام أن المقاومة في جنوب لبنان أقوياء جداً، وجعلوا اليهود يجلسون في المخابئ لمدة شهر، واستذكر أن حينها عندما كانت تعرض له مسرحية أمسك فريق العمل الشموع على صوت السيدة فيروز وهي تغني "بحبك يا لبنان".