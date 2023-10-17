الموت يفجع الممثل طارق تميم

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل اللبناني طارق تميم عن وفاة زوجة والدته أسماء يوسف اللبابيدي.

ونشر تميم ورقة النوعة التي ورد فيها أنه تمت الصلاة على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الثلاثاء، في مسجد البسطا التحتا ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.

التعازي كانت قبل الدفن وأيضاً بعده في منزل الفقيدة الكائن في ساقية الجنزير، شارع عبدالله المشنوق،بناية النخلة الطابق الخامس.

كما تقبل التعازي غداً والخميس في قاعة خليل الهبري-مسجد الخاشقجي وذلك من الساعة الثالثة عصراً لغاية الساعة السادسة مساءً للرجال والنساء.

وتلقى تميم التعقيات المعزية بالراحلة.

من أسرة "الفن" نتقدم بأحر التعازي من الممثل طارق تميم وعائلته برحيل السيدة أسماء.

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