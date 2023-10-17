في اسبوع واحد فقط.. هذا ما حققه دينزل واشنطن في The Equalizer 3

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفيلم العالمي The Equalizer 3 نجاح كبيراً في صالات العرض حيث وصلت إيراداته إلى أرقام علية بلغت 9 ملايين دولار في الأسبوع الماضى، ليصبح إجمالي الإجمالي الإيرادات 176 مليونًا و667 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 أيلوا/سبتمبر الماضي.



وانقسمت إيرادات فيلم The Equalizer 3 إلى 90 مليونا و567 ألف دولار في دور العرض الأميركية، و86 مليونًا و100 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

​​​​​​​الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينغ، أوغينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.

