ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفيلم العالمي The Equalizer 3 نجاح كبيراً في صالات العرض حيث وصلت إيراداته إلى أرقام علية بلغت 9 ملايين دولار في الأسبوع الماضى، ليصبح إجمالي الإجمالي الإيرادات 176 مليونًا و667 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 أيلوا/سبتمبر الماضي.
وانقسمت إيرادات فيلم The Equalizer 3 إلى 90 مليونا و567 ألف دولار في دور العرض الأميركية، و86 مليونًا و100 ألف دولار في دور العرض حول العالم.
الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينغ، أوغينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.
كانت هذه تفاصيل خبر في اسبوع واحد فقط.. هذا ما حققه دينزل واشنطن في The Equalizer 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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