بالصورة-بالأسود الأنيق.. نسرين أمين و دنيا المصري تتألقان بجمالهما

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نسرين أمين على الجمهور إلى جانب زميلتها الممثلة دنيا المصري بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت نسرين ودنيا بلوك انيق حيث كانت ترتديان ملابس باللون الأسود.



وفي وقت سابق، بدأت نسرين أمين تصوير دورها في فيلم "وقت إضافي"، وهو من بطولتها، إلى جانب كل من الممثلين بيومي فؤاد وباسم سمرة وعمرو عبد الجليل وأحمد سلطان علي، وغيرهم من ألمع النجوم.

وفيلم "وقت إضافى" فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة، وتدور أحداثه بإطار كوميدي.

