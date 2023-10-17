حسام داغر ينعى الفنانة سهام عبد السلام برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان حسام داغر، الفنانة سهام عبد السلام، التي رحلت اليوم 17 أكتوبر الجاري بعد صراع مع المرض.

ونشر داغر صورة للراحلة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق عليها :" مع السلامة يا سهام .. سلام يا حبيبة الكل و قمر الحلويين عاشقة الفن بكل أنواعه، والحنون المخلصة على الجميع الحيوانات كمان كلهم قبل الإنسان".

وأضاف داغر:"ربنا يجعل تعبك وآلمك في ميزان حسناتك ويزيدك حسنات على قد الخير اللي عملتيه في حياتك، سلام يا سمسمه و ربنا يصبرك يا نجلاء، ماما راحت عند ربنا اللي أحن من الكل عليها، سلام يا سهام".

ونعى سهام عبد السلام عدد كبير من أصدقائها، عبر موقع "فيسبوك".

ومن أشهر أعمال الفنانة الراحلة سهام عبد السلام مسلسلات:"فيس أبوك، ربع مشكل اكسترا، خليها على الله".