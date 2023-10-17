داليا البحيري عن أحداث فلسطين :"أنا مكتئبة ونفسيتي تعبانة"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة داليا البحيري عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها دولة فلسطين بسبب القصف الإسرائيلي.

وقالت داليا، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر قناة الحياة :"أنا مكتئبة زي كل المصريين وكل إنسان ومهمومين بالقضية، وبقالي كام يوم نفسيتي تعبانة، وكنت مترددة أجي واحتفل بنجاحنا وسط الأحداث اللي بتحصل بس من الوحشية أو قتل للأطفال، يعني بنت عندها 7 سنين عملت إيه دي عشان تبقى شهيدة؟ ايه الخسة والوضاعة دي".

وأضافت داليا البحيري ": دور الفن في المواقف الصعبة بيظهر، ولازم كلنا ندعم الشعب الفلسطيني، بالرغم من أن كل حاجة على السوشيال ميديا اللي متحكمين فيها يهود وأي دعم لفلسطين بيتحذف ولكن لازم يبقى في اهتمام طول الوقت، لأن دور الفن في الأوقات اللي زي دي مهمة".

ومن ناحية أخرى آخر أعمال داليا البحيري فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، عمرو عبد الجليل، بسمة، خالد سرحان، بشرى، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.