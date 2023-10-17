عمرو وهبة يطالب بالتبرع للشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان عمرو وهبة عن تطوعه مع منظمة الهلال الأحمر لتوصيل المساعدات لأهالي فلسطين.

ونشر وهبة مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، يقوم فية بتعبئة المواد الغذائية للشعب الفلسطيني، وعلق: "انا اسمي عمرو وهبة بدعم حملة قلوبنا مع غزة والنهاردة أنا في الهلال الأحمر المصري بتطوع في تعبئة المواد الإغاثية والطبية اللي رايحة لغزة وبوجه رسالة للجميع لدعم غزة وانهم يتبرعو بالطريقه اللي تناسبهم واللى يقدرو عليها".

من جانب آخر أعلن الفنان عمرو وهبة، عن بدء عرض مسلسله الدرامي الجديد "صوت وصورة"، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبد التواب.