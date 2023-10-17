ممثل يهودي ينتقد طعن طفل فلسطيني في ولاية أمريكية: "أوقفوا الكراهية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انتقد الممثل اليهودي الأمريكي ساشا بارون كوهين مقتل الطفل الفلسطيني وديع الفيومي على يد رجل يبلغ من العمر 71 عامًا والذي قام بطعنه 26 طعنة في ولاية إلينوي الأمريكية بسبب جنسيته الفلسطينية.

ونشر "ساشا" صورة للطفل وديع عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وعلق قائلا: "هذا الطفل الجميل وديع الفيومي كان 6 سنوات فقط قتل في منزله بولاية إلينوي، كان من المفترض أن يظل على قيد الحياة، أوقفوا الكراهية.

ويواصل العديد من المشاهير والشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا كشف أكاذيب الإعلام الصهيوني ومحاولة تشويه الحرب الدائرة في فلسطين أبرزهم الممثل والإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل الذي كشف عن حظر حساباته على السوشيال ميديا بسبب نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تكشف أكاذيب وتضليل الإعلام الغربي لما يحدث في فلسطين.

يذكر أن ساشا بارون كوهين يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم الفانتازيا والمغامرات "Mandrake the Magician"، وفيلم الدراما "Super Toys" والمقرر عرضهما بحلول عام 2024.