فن ومشاهير

بمشهد من "أصحاب ولا بيزنس".. مدحت العدل يواصل دعم القضية الفلسطينية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل السيناريست، مدحت العدل دعم القضية الفلسطينية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر "العدل" مقطع فيديو من كواليس فيلم "أصحاب ولا بيزنس" والذي جمع الفنان مصطفى قمر والفنانة نور وهما في مسيرة لعدد من الفلسطينيين وسط مقتل أحد الأطفال برصاص قوات الاحتلال وعلق قائلا: "حلمهم بسيط، حلمهم أمان ووطن وأرض يعيشوا فيها زي أي طفل في العالم".

كما نشر السيناريست مدحت العدل مقطع فيديو من فيلم "همام في أمستردام" الذي جمع ما بين شخصية "همام" المصري والعربي وعدوه "يودا" الإسرائيلي في المشهد الشهير الذي انتهى بالعراك بينهما بسبب وصف "يودا" العرب بـ "الهمج" وأعداء السامية".

وعلق مدحت العدل على الفيديو قائلًأ: "لا تحاولوا تزييف الحقيقة فكلنا نعلم ما يحدث على أرض فلسطين"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا