أيتن عامر بسبب أحداث غزة: "فيه غصة في كل حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة أيتن عامر عن صعوبة النوم بسبب الأحداث التي تجري في غزة وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من الشهداء الفلسطينيين.

ونشرت "أيتن" بوست عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وعلقت قائلة: "حد نومه مش متظبط بسبب الأحداث اللي بتحصل؟، تحس كده فيه غصة في كل حاجة".

واستكملت: "مش هقول أن الواحد حياته واقفه، لا عادي بنشتغل وبنخرج وناكل ونشرب وربنا يديمها نعمة مش هنجحد بس فيه شعور كده إنك مش مرتاح ميكس كده بين قلق على غضب، على حزن، على قلة حيلة".

ولاقي منشور "أيتن" إعجاب وتأييد متابعيها قائلين: "اللهم انصر المقاومة الفلسطينية، والله العظيم اني بالليل أبكي".

وحرص العديد من المشاهير والشخصيات المؤثرة العربية وغير العربية على دعم القضية الفلسطينية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم السيناريست مدحت العدل، نبيل الحلفاوي، إيمان العاصي، صلاح عبدالله، محمد عساف وغيرهم.