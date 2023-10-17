وليد توفيق يشارك نجوم لبنان في وقفة تضامنية مع أهالي غزة والفلسطينيين

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القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان وليد توفيق على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها النقابات الفنية فى دولة لبنان اليوم الثلاثاء، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وشارك في الوقفة بجانب وليد توفيق كلاً من تقلا شمعون، معين شريف، جورج شلهوب، جهاد الأطرش، السي فرنيني، برناديت حديب، ختام اللحام، ونعمة بدوي والشاعر نزار فرنسيس وآخرون.



وليد توفيق مع نجوم لبنان

وشارك الفنانون في الوقفة التضامنية حاملين الكوفية الفلسطينية والأعلام اللبنانية والفلسطينية، معبّرين عن رفضهم للجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق المواطنين في غزة، وذلك بعد اصدار النقابات في لبنان قد بياناً استنكرت فيه "الصمت المريب والتغاضي عن الحرب المدمّرة والممنهجة على قطاع غزة (...) التي تحصد المدنيين".

وشملت النقابات المشاركة في صياغة البيان، نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، ونقابة محترفي الموسيقى والغناء، ونقابة الفنيين السينمائيين، ونقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة في الشمال، ونقابة شعراء الزجل، ونقابة الفنانين المحترفين، ونقابة الفنانين التشكيليين، ونقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان.

كما دعا الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لوقفة تضامن مع أهالي فلسطين من الفنانين، اليوم، في مقر نادي نقابة المهن التمثيلية، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم: الفنانين غاضبين من اللي بيحصل، واحنا عاملين وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وهنخاطب العالم كله، وهنقد نتفاعل مع كل الفنانين في العالم مش بس الوطن العربي.