شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل تتعرض للعنف من شقيقها خلال أحداث مسلسل "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ثراء جبيل في أحداث مسلسل "ورق التوت" الذي يعرض حاليا عبر شاشة قناة cbc، ومنصة watch it الإلكترونية، حيث تجسد دور "سامية"، وهي فتاة تعيش في حارة شعبية وتعمل كبائعة بضائع في المترو، وخلال الأحداث تقوم بالانضمام إلى أكاديمية الفنون لتمارس موهبتها في التمثيل دون علم أهلها، بالإضافة إلى أنها على علاقة مع فادي (عمرو صالح).



ثراء جبيل

وشهدت الأحداث الأولى من العمل تعرضها للعنف المنزلي، من خلال ضرب شقيقها لها في أكثر من مناسبة، والتعامل معها بجفاء، كما انتهت أحداث الحلقة 3 من العمل التي عرضت أمس، برؤية شقيقها لها وهي عائدة في وقت متأخر من الليل بعد خروجها لرؤية فادي، وسوف تشهد أحداث حلقة اليوم تعرضها للعنف مجددا على يده.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.



ثراء جبيل

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويعالج العمل بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيرها.