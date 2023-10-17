شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة يستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة طليقة صدقي صخر في "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقات الأولى من مسلسل صوت وصورة الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، ومنصة watch it الإلكترونية، قيام "وافى"، (عمرو وهبة) باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في البداية من أجل مساعدة نفسه واسترداد أمواله من بعض الشباب، بعد رفضهم إعطائه حقه، ليتهموه بالنصب ويتعرف وقتها على المحامي لطفي عبود (صدقي صخر).

ويقوم عمرو وهبة خلال أحداث المسلسل، بمحاولة مساعدة صدقي صخر في مشاكله مع طليقته (مروة عيد)، إذ يقوم في البداية بأخذ صوته وتركيبه على رسالة اعتذار موجة إليها، في ظن منه أنه بهذه الرسالة يقوم بتصفية المشاكل بينهما، ومع ازياد المشاكل بين الزوجين يقوم بالذكاء الاصطناعي في مراقبة لبنى ليعلم بذهابها إلى محامية لرفع قضايا جديدة على لطفي، فيستخدمه مرة أخرى في تقليد صوت المحامية من خلال تقنياته، ويقوم بالاتصال بها لاثنائها عن تلك القضايا.

عمرو وهبة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.