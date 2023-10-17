شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فيلما في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية و"هولييود جايت" يمثل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة للدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان، والتي تقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.

وهذه قائمة الأفلام المشاركة :

فيلم Au cimetière de la pellicule، من (غينيا ) - تيرنو سليمان ديالو، ومن بوركينا فاسو يشارك فيلم Or de vie، للمخرح بوبكر سنغاري، أما تشاد فيشارك المخرج قادر الأمين بفيلم Amchilini, choisis-moi.

ومن الافلام أيضا (بيت الحجبة) - جميلة عناب-المغرب ، ( الكابيتانة) - حسام صنصة- تونس ، وفيلم من نيجيريا هو Coconut Head Generation للمخرج آلان كاساندا، وفيلم عائدة - لكارول منصور - لبنان، ومن تونس فيلم Mouvma، لإيناس بن عثمان، وفيلم Le taxi, le cinéma et moi ، من بوركينافاسو فيلم للمخرجة سلام زمباليجري.

كما يشارك فيلم جنين لمحمد بكري -فلسطين، وفيلم قلق في بيروت - زكريا جابر - لبنان ، وهولییود غایت - ابراهيم نشأت - مصر