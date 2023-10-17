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12 فيلما في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية و"هولييود جايت" يمثل مصر

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القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية  عن قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة للدورة الرابعة والثلاثين من المهرجان، والتي تقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023. 

 

وهذه قائمة الأفلام المشاركة : 

فيلم Au cimetière de la pellicule، من (غينيا ) - تيرنو سليمان ديالو، ومن بوركينا فاسو يشارك فيلم  Or de vie، للمخرح بوبكر سنغاري، أما تشاد فيشارك المخرج قادر الأمين بفيلم Amchilini, choisis-moi. 

 

ومن الافلام أيضا (بيت الحجبة) - جميلة عناب-المغرب ، ( الكابيتانة) - حسام صنصة- تونس ، وفيلم من نيجيريا هو  Coconut Head Generation للمخرج آلان كاساندا، وفيلم عائدة - لكارول منصور - لبنان، ومن تونس فيلم Mouvma، لإيناس بن عثمان، وفيلم  Le taxi, le cinéma et moi ، من بوركينافاسو فيلم للمخرجة سلام زمباليجري. 

 

كما يشارك فيلم جنين لمحمد بكري -فلسطين، وفيلم قلق في بيروت - زكريا جابر - لبنان ، وهولییود غایت - ابراهيم نشأت - مصر 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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