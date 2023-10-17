شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يقدم مسلسل "إمبراطورية م" في رمضان المقبل 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وتعمل الشركة المنتجة على الديكورات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير، بالإضافة إلى ترشيح عدد من الممثلين من المقرر التعاقد معهم والاعلان عن أسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة .
كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر .
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