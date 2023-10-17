شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الدولى للمسرح الجامعى" يكرم سهير المرشدى وسامى مغاورى وحنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، عن قائمة المكرمين فى الدورة الخامسة، التي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار "الحياة لنا"، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر.

ويكرم الملتقى هذه الدورة نخبة من الفنانين والمسرحيين من مصر والدولة العربية والعالم، وهم من مصر الفنانة القديرة سهير المرشدي، والنجمة حنان مطاوع، والفنان أحمد أمين، والممثل والكاتب أحمد أبو رحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، (الإمارات)، والبروفيسور بيتر بارلو (إنجلترا).

ويكرم الملتقى ضمن فعالياته بالمسابقات المصاحبة، النجم والفنـان الكوميـدي ســـامي مغاوري، والفنــان والكاتب والسيناريست وليـد يـوسـف، والباحث محمد رشاد رشود من الإمارات.

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يترأسه مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالى، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.