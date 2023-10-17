شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة إنجلترا في تصفيات يورو 2024 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أعلن المدير الفني سباليتي مدرب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إنجلترا في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

تشكيل إيطاليا الرسمي لمواجهة إنجلترا

ويقود هجوم المنتخب الإيطالي النجم ستيفن شعراوي بجواره دومينيكو بيراردي بالإضافة إلى جانلوكا سكاماكا، وجاء تشكيل إيطاليا على النحو التالى:

في حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما

في خط الدفاع: دي لورينزو، جيورجيو سكالفيني ، أتشيربي، ديسنتي أودوجيو

في خط الوسط: دافيد فراتيسي ، بريان كريستانتي، نيكولو باريلا

في خط الهجوم: جانلوكا سكاماكا، ستيفن شعراوي، دومينيكو بيراردي



وتنطلق مباراة إنجلترا وإيطاليا اليوم في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.