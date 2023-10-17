بالصورة -بلوك رياضي..نور الغندور تستعرض رشاقتها من داخل الجيم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على الجمهور من داخل الصالة الرياصية بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وإستعرضت فيها رشاقتها بلوك رياضي رائع.

و في وقت سابق، تلقت نور الغندور العديد من الإنتقادات بعد ظهورها الأخير في مباراة الـ NBA، وإطلالتها التي إعتبرها الجمهور لا تليق بالحدث.

وقد إرتدت نور الغندور جامبسوت ضيق للغاية باللون البني من قماش الساتان، بقصة Off shoulder، وقد نسقت معه حذاء شتوي بقبة عالية وكعب عالي باللون الرمادي، ومجموعة أكسسوارات أضافت لللإطلالة رونقاً خاص.



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