ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية ليلة عدنان قلق الجمهور بعد أن نشرت صورة ليدها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت يد ليلة في الصورة مصابة بحروق اثناء الطبخ.

و في وقت سابق، أطلت الممثلة المصرية ليلة عدنان على الجمهور من أحد شوارع بيروت بلوك رائع، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت ليلة بفستان أبيض متوسط الطول ضيق من دون أكمام مزين ومزركش، وربطت شعرها إلى الخلف على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمكال وجهها.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ليلة عدنان تقلق الجمهور بسبب ما حصل ليدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.