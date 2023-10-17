ميرنا وليد - بيروت - بعد أن قامت لينا الفيشاوي بحلق رأسها بالكامل، قام الكثيرون بإنتقادها وإنتقاد والها الممثل المصري أحمد الفيشاوي على هذا الموضوع، إلا أن الأخير فاجأ الجمهور بردة فعله حيث لم يقم أحمد بالرد على الموضوع، ونشر مقطع فيديو عمره 15 دعم فيه الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهونه، وعلق قائلاً: "الفيديو دا عمره ١٥ سنه و أبادة الشعب الفلسطيني من شيوخ و رجال و نساء و لشديد الحزن الأطفال مستمره ! كفايه دم و كفايه حرب و متنسوش من لا يرحم الناس في الارض لا يرحمه الله في السماء".



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- أحمد الفيشاوي يفاجئ الجمهور برده على إنتقاداتهم لحلاقة إبنته لينا لرأسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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