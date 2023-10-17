"Taylor Swift: The Eras Tour" يدخل التاريخ أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي وهذا ما حققه

ميرنا وليد - بيروت - بعد طرحه في صالات العرض منذ بضعة أيام، حقق الفيلم الوثائقي الخاص بالنجمة العالمية تايلور سويفت والذي يحمل إسم Taylor Swift: The Eras Tour نجاح كبير حيث حصل على أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ، و يوثق الفيلم العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام.
الفيلم حقق ما يقدر بنحو 126 مليون دولار في دور السينما على مستوى العالم، منها 95 مليون دولار من دور العرض فى أمريكا الشمالية وحدها، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
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