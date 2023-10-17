بالصور- بلقيس في خطوة لمساعدة الشعب الفلسطني بالإشتراك مع دولة الإيمارات و الـ UNICEF

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الإماراتية بلقيس صور لها أثناء مشاركتها بالحملة المنظمة من الإمارات بالتعاون مع الـ UNICEF وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي في خطوة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وفي وقت سابق، أحدثت صورة تجمع بلقيس بالممثلة التركية توبا بويوكستون، ضجة كبيرة، وذلك في عرض أزياء فالنتينو لمجموعة ربيع/صيف 2024، في أسبوع الموضة في باريس.

وقد تألقت الفنانة الإماراتية بلقيس، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه بدلة شيك باللون الاحمر، مع معطف من دار أزياء "Valentino"، وإعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها، مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

