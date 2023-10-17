جائزة قدرها 100 ألف دولار.. تركي آل الشيخ يكشف عن مسابقة جديدة من كواليس "معركة الأشرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لمباراة الملاكمة "معركة الأشرس" والمقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري.

وكشف "تركي" عن مسابقة جديدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" وعلق قائلًأ: "جائزة قيمتها 375 ألف ريال بما يساوي 100 ألف دولار للي راح يتوقع الفائز بالنزال الأسطوري بين نجانو وفيوري".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا عن العديد من المسابقات التي تتعلق بمباراة "معركة الأشرس" كان آخرها مسابقة جائزتها "سيارة فاخرة".

وستقام "معركة الأشرس" ما بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك والملاكم الفرنسي فرانسيس زافيير نجانو وسط حضور لعدد من أشهر الرياضيين منهم الملاكم العالمي مايك تايسون والذي كشف "تركي" عن تواجده في المملكة العربية السعودية مؤخرًأ.