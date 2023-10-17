بسبب شعار يشبه الماسونية.. محمد رمضان يثير جدلا جديدا ومتابعون: "مش مراعي مشاعر حد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة هجوم ضد الفنان محمد رمضان بعد مواصلة إثارته للجدل خلال الأيام القليلة الماضية والترويج لمشاركته بحفل قرعة كأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار وعدم نشر محتوى يتضمن دعم القضية الفلسطينية أو إدانته لقصف قوات الاحتلال لقطاع غزة.

ونشر "رمضان" صورا له من كواليس حفله الأخير مع المطربة النيجيرية، يامي الادي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها بجاكت على ظهره شعار مطرز بعين داخل مثلث وصفه رواد السوشيال ميديا بأنه يشبه شعار الماسونية لتنهال عليه التعليقات بعدم تقدير الحالة التي يمر بها الشعب العربي ككل.

وهاجم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "رمضان" قائلين: "مش مراعي مشاعر حد، إلغوا متابعته أطفال غزة بتموت، مش هنستنى منك دعم فلسطين".

ومنذ أيام احتفل "رمضان" بنجاح حفله الغنائي في الكوت ديفوار ضمن فعاليات قرعة كأس الأمم الإفريقية وسط القصف الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث واجه هجومًا وانتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعاد بعدها ليرد على الانتقادات كاتبا على صفحته بانستجرام :"لا استطيع الانقطاع عن عملي نظراً لإلتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن انسى اخوتي الفلسطنين بالدعاء حتى قبل حفلاتي خارج المنطقة العربية انا وكل فريق عملي و مؤسستي تعمل منذ ثلاثة ايام لإرسال المعونات اللازمة لهم .. و في صلاة الجمعة الماضية هنا في كوت ديفوار طلبنا من أمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء و الأطفال و أن يصبر قلوبنا جميعاً".

يذكر أن محمد رمضان عرض له مؤخرًا فيلم "ع الزيرو" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم النجمة نيللي كريم والتي تتعاون معه لأول مرة على شاشة السينما وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.