"نجوم بالوشاح الفلسطيني".. فنانون ينظمون وقفة تضامنية مع غزة بنادي نقابة الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومواصلة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لغزة واستشهاد الآلاف من الفلسطينيين وذلك بنادي نقابة المهن التمثيلية.

وحرص عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب على حضور الفعالية منهم الفنان محمد رياض، الفنان محمود كامل، الفنانة جومانا مراد، الفنانة نيرمين الفقي، الفنانة مها أحمد، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنان عبدالعزيز مخيون، الفنانة أنوشكا، الفنانة سماح أنور.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز بيانًا دعا خلاله لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمن بيان الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التالي: "يستنكر الاتحاد العام لنقابات التمثيلية، السينمائية، الموسيقية العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، ويدعو إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الساعة الثامنة مساءً بنادي نقابة المهن التمثيلية".