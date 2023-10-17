قوات الأمن تطارد معجب لتايلور سويفت بأحد المولات لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

لاحقت قوات الأمن المكسيكية أحد معجبي النجمة العالمية تايلور سويفت بأحد المولات التجارية هناك بعد قيامه بسرقة بوستر عملاق لفيلمها الغنائي "The Eras Tour" والذي بدأ عرضه مؤخرًأ بدور العرض الأمريكي والعالمي.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع "NYPost" على "انستجرام" مقطع فيديو لمطاردة عدد من قوات الأمن الخاصة بالمول للشاب السارق إلى أن استطاع الهروب منهم في النهاية والخروج ببوستر الفيلم من المول.

ويحقق فيلم "The Eras Tour" نجاحًا كبيرًا سواء بشباك التذاكر الأمريكي أو العالمي حيث بلغت إيراداته بشباك التذاكر الأمريكي لـ 96 مليون دولار بينما عالميًا 123 مليون دولار.

ووضع فيلم "تايلور سويفت" العديد من شركات الإنتاج في هوليوود في موقف محرج، حيث اضطرت العديد من شركات الإنتاج تأجيل عرض أفلامها والتي كان من المقرر عرضها بالتزامن مع عرض فيلم "تايلور" بسبب تخوفات من عدم تحقيق هذه الأفلام الإيرادات المرجوة منها نظرًا لمبيعات تذاكر فيلم تايلور سويفت التي تخطت 26 مليون دولار في سابقة هي الأولي لهذه النوعية من الأفلام الموسيقية.

وشهدت حفلات "تايلور سويفت" ضمن جولتها الغنائية نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات وسط حضور العديد من أبرز المشاهير والشخصيات العامة حتى حفلها الأخير في لندن يوم 17 أغسطس الماضي.

وشاركت "تايلور" جمهورها ومتابعيها طوال الأشهر الماضية صور ومقاطع فيديوهات من كواليس حفلاتها الغنائية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قامت خلالها بتوجيه الشكر والتحية لهم على دعمهم لها وحرصهم على حضور حفلاتها.

يذكر أن آخر مشاركات تايلور سويفت في هوليوود كانت بفيلم الدراما والتشويق "Amsterdam" عام 2022 وشاركت بطولته نخبة من ألمع نجوم هوليوود هم كريستيان بيل، مارجو روبي، جون ديفيد واشنطن، كريس روك، ورشح لجائزة بافتا البريطانية كأفضل تصميم أزياء. اضغط هنا