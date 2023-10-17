فيديوهات مسربة وبدون فستان فرح.. حقيقة زواج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل المخرج مجدي الهواري بحفل زفافه على الاستايلست والفنانة دنيا عبدالمعبود مساء أول أمس الأحد وسط حضور أولاده وعدد من النجوم والأصدقاء المقربين من العروسين.

وكان من أبرز حضور حفل زفاف المخرج مجدي الهواري، الفنان خالد الصاوي، الفنان محمد جمعة، الفنانة لبلبة، الفنان حمادة هلال، الفنانة جميلة عوض، الفنانة ثراء جبيل، الفنان كريم عفيفي، الفنان محمد الشرنوبي، الفنان محمد أنور.

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أكد الفنان محمد جمعة إقامة حضور حفل زفاف المخرج مجدي الهواري داخل مصر وليس خارجها وأنه لم يكن مجرد حفل خطوبة، كما كشف عن تعاون سينمائي سيجمعهما وسيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

حفل الزفاف طهرت فيه العروس بدون فستان زفاف، كما ظهرت فيه مريم ابنة المخرج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل وهي ترقص بصحبة والدها

وأخرج مجدي الهواري عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية وحتي المسرحية والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا أبرزها مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة الفنان محمد هنيدي، ومسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني.