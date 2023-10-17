إيمان العاصي تعلق على قصف مستشفى المعمداني واستشهاد المئات من الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة إيمان العاصي على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين.

ونشرت "إيمان" مقطع فيديو لمشهد القصف على المستشفى وعلقت قائلة: "الأمر لا يصدق لا أستطيع أن أتخيل ما تمر به فلسطين، لقد قصفت إسرائيل مستشفى مليئًا بالأطفال، أين حقوق الإنسان، لا أستطيع أن أصدق قتلهم المئات من الأرواح والأطفال الأبرياء، كيف يمكن أن يكونوا بهذه القسوة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة ونزوح الآلاف من المواطنين إلى منطقة الجنوب إلى جانب تعنت قوات الاحتلال وعدم السماح بدخول أي مساعدات إنسانية لصالح الشعب الفلسطيني.

وشهد مساء اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية بنادي نقابة المهن التمثيلية وسط حضور عدد كبير من النجوم المصريين والعرب في رسالة استنكار لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن تم تكريم "إيمان العاصي" ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي في دورته الأولى وسط حضور عدد من نجوم مسلسل "جعفر العمدة" منهم الفنانة هالة صدقي والتي فازت بجائزة "أفضل ممثلة عربية".