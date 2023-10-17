شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب وسماح أنور ونيرمين الفقى يشاركون فى الوقفة التضامنية لفلسطين بنقابة الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد كل من الفنان عبد العزيز مخيون وسيد رجب ومجدى كامل وزوجته مها أحمد ونيرمين الفقي، وسامح حسين ومحمد رياض وأنوشكا وسماح أنور والمخرج عمر عبد العزيز، وطارق علام خلال المشاركة فى الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وتوافدت كل من النجمة لبلبة وسيمون وخالد الصاوي وباسم سمرة وعبد الله مشرف على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وحرص كل من الفنان أشرف زكى وأحمد بدير وإيهاب فهمى ومنير مكرم على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عن اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع وزراء خارجية السعودية والأردن وكندا لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، مشيرا لوجود إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعي لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، قد شدد على ضرورة حل الأزمة الراهنة في الأراضي المحتلة وتناول الأزمة في جميع أبعادها، منتقدا الغموض الذى لحق بعملية السلام فى الشرق الأوسط وضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم، مشيرا لأهمية التعامل مع التطور الخطير في غزة وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتوفير الإحتياجات الضرورية.

وأوضح وزير الخارجية أن غزة لا تتوافر بها مياه للشرب أو غذاء أو وقود وهو ما نقله مفوض وكالة الأونروا خلال لقاء مشترك، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي مهم باقامة دولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على حقوق الإنسان للفلسطينيين، وهو ما يتطلب دعما دوليا وأمميا وفق مقررات الشرعية الدولية.



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (1)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (2)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (3)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (4)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (5)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (6)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (7)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (8)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (9)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (10)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (11)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (12)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (13)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (14)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (15)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (16)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (17)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (18)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (19)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (20)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (21)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (22)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (23)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (24)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (25)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (26)