شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: مشهد الموت فى "الفريدو" الأصعب وقلت للمخرج "مش عارفة أموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين لـ الخليج 365 تعليقا على نجاح مشهد وفاة "ثريا" وهي الشخصية التي قدمتها في مسلسل "الفريدو" ، مشهد الموت كان أصعب مشهد، ولأجسد لحظة الموت كان لا بد أن أظهر السبب، فهى ماتت بمرض فى الرئة وعندما رفعت قناع الأكسجين عن وجهى دون وعى اختنقت، فهى ماتت مختنقة وكان صعب جدا أن أكتم نفسى بجد لأجسد اللحظة، وقمت بإعادة المشهد أكثر من مرة وتعبت جدا فى تجسيده وقلت للمخرج عصام نصار، أنا مش عارفة أموت" .



إلهام شاهين في مسلسل "الفريدو"



إلهام شاهين في مسلسل "الفريدو"



إلهام شاهين في مسلسل "الفريدو"

وعن شخصية مريضة ألزهايمر التي جسدتها بالمسلسل، قالت عنها، " قرأت الكثير والكثير عن المرض وقدمنا المرض فى مراحله الأولى، لأن الشخصية ذاكرتها تتأرجح، تفتكر وتنسى، لكن فى مرحلة ما من تطور مرض ألزهامير لا يكون المريض فى وعيه، المرض صعب ومزعج وشاهدت مصابين به من فنانين وأساتذة كبار، وعندما عرض المسلسل تلقيت رسائل تشبه الشخصية بأقاربهم وذويهم".

وفي سياق متصل حقق مسلسل "الفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب، نجاح كبير، وهو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى ، والذى عرض على قناة ON، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار ويعرض على شاشات المتحدة، حيث تعد قصة المسلسل مختلفة ومثيرة أيضاً، خصوصاً إنها حكاية إنسانية استطاع مؤلفها سرد بعض النقاط الاناسنية المهمة في حياة البشر وهى التضحية بالذات من أجل العائلة .

تدور أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية ألفريدو ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.