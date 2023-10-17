شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على أرواح غزة فى نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف عدد من الفنانين دقيقة حدادا على روح شهداء فلسطين في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وتواجد كل من الفنان عبد العزيز مخيون وسيد رجب ومجدى كامل وزوجته مها أحمد ونيرمين الفقي وسامح حسين ومحمد رياض وأنوشكا وسماح أنور، والمخرج عمر عبد العزيز وطارق علام خلال المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وتوافدت كل من النجمة لبلبة وسيمون وخالد الصاوي وباسم سمرة وعبد الله مشرف على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة، كما حرص على التواجد خلال الوقفة كل من الفنان أشرف زكى وأحمد بدير وإيهاب فهمى ومنير مكرم.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عن اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع وزراء خارجية السعودية والأردن وكندا لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، مشيرا لوجود إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعي لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، قد شدد على ضرورة حل الأزمة الراهنة في الأراضي المحتلة وتناول الأزمة في جميع أبعادها، منتقدا الغموض الذى لحق بعملية السلام فى الشرق الأوسط وضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم، مشيرا لأهمية التعامل مع التطور الخطير في غزة وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتوفير الإحتياجات الضرورية.

وأوضح وزير الخارجية أن غزة لا تتوافر بها مياه للشرب أو غذاء أو وقود وهو ما نقله مفوض وكالة الأونروا خلال لقاء مشترك، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي مهم باقامة دولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على حقوق الإنسان للفلسطينيين، وهو ما يتطلب دعما دوليا وأمميا وفق مقررات الشرعية الدولية.