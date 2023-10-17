شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: إيقاف العمل فى الاستديوهات غدا لمدة 5 دقائق تضامنا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور أشرف زكى نيابة عن اتحاد النقابات الفنية إيقاف العمل في استوديوهات التصوير غدا لمدة خمس دقايق تضامنا مع شعب فلسطين العظيم. وقال الفنان أحمد بدير ان نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وقوفها مع شعب فلسطين العظيم وتؤكد النقابة على الحق في الدفاع عن شعب فلسطين، وأن نقابة المهن التمثيلية تدعو كل النقابات وكل الفنانين العرب للوقوف مع فلسطين.

وارتدى عدد من فنانين مصر شال فلسطين خلال الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

ووقف عدد من الفنانين دقيقة حدادا على روح شهداء فلسطين في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وتواجد كل من الفنان عبد العزيز مخيون وسيد رجب ومجدى كامل وزوجته مها احمد ونيرمين الفقي وسامح حسين ومحمد رياض وانوشكا وسماح انور والمخرج عمر عبد العزيز وطارق علام خلال المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وتوافدت كل من النجمة لبلبة وسيمون وخالد الصاوي وباسم سمرة وعبد الله مشرف على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وحرص كل من الفنان اشرف زكى وأحمد بدير وايهاب فهمى ومنير مكرم على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وفي سياق متصل كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عن اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع وزراء خارجية السعودية والأردن وكندا لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، مشيرا لوجود إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعي لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، قد شدد على ضرورة حل الأزمة الراهنة في الأراضي المحتلة وتناول الأزمة في جميع أبعادها، منتقدا الغموض الذى لحق بعملية السلام فى الشرق الأوسط ومؤكدا ضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم، مشيرا لأهمية التعامل مع التطور الخطير في غزة وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتوفير الاحتياجات الضرورية.



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (1)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (2)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (3)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (4)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (5)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (6)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (7)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (8)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (9)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (10)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (11)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (12)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (13)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (14)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (15)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (16)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (17)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (18)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (19)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (20)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (21)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (22)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (23)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (24)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (25)



تابع الوقفة التضامنية مع اهل غزة بنقابة الممثلين (26)