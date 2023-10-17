شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير: ندعو كل النقابات والفنانين العرب لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد بدير إن نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وقوفها مع شعب فلسطين العظيم وتؤكد النقابة على الحق في الدفاع عن شعب فلسطين، كما تؤكد على اتخاذ كل الإجراءات مع هذا الشعب المظلوم.وأضاف:" نقابة المهن التمثيلية تدعو كل النقابات وكل الفنانين العرب للوقوف مع فلسطين".

وارتدى عدد من فنانين مصر شال فلسطين خلال الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

ووقف عدد من الفنانين دقيقة حدادا على روح شهداء فلسطين في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وتواجد كل من الفنان عبد العزيز مخيون وسيد رجب ومجدى كامل وزوجته مها احمد ونيرمين الفقي وسامح حسين ومحمد رياض وانوشكا وسماح انور والمخرج عمر عبد العزيز وطارق علام، خلال المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وتوافدت كل من النجمة لبلبة وسيمون وخالد الصاوي وباسم سمرة وعبد الله مشرف على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وحرص كل من الفنان اشرف زكى وأحمد بدير وايهاب فهمى ومنير مكرم على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عن اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع وزراء خارجية السعودية والأردن وكندا لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، مشيرا لوجود إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعي لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.