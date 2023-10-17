شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: قضية فلسطين قضية شعب وحقوق إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان سيد رجب خلال الوقفة التضامنية بجانب الإخوة الفلسطينيين بنقابة المهن التمثيلية: "قضية فلسطين قضية شعب وحقوق إنسان، ومن وجهة نظرى الضغط ليس من الفنانين فقط ولكن الشعب كله لا بد الوقوف مع بعض لدعم فلسطين".

وقال الفنان عبد العزيز مخيون خلال الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "فلسطين ستظل أرض عربية وستظل حرة أبية مهما فعل الاحتلال".

وقال الفنان خالد الصاوي خلال الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية: "إنه لا بد تقديم رسالة للعالم بلغات مختلفة ووقفات تضامن مع فلسطين في كل مكان".

وأضاف: "قبل كدة الفنانين وقفوا مع العراق ولبنان وغيرهم، ولا بد وقوف منظمات حقوق الإنسان مع القضية الفلسطينية".

وقال الفنان أحمد بدير: "إن نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وقوفها مع شعب فلسطين العظيم، وتؤكد النقابة على الحق في الدفاع عن شعب فلسطين، كما تؤكد اتخاذ كل الإجراءات مع هذا الشعب المظلوم"، مضيفا: "نقابة المهن التمثيلية تدعو كل النقابات وكل فنانين العرب الوقوف مع فلسطين".

وارتدي عدد من فنانين مصر شال فلسطين خلال الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

ووقف عدد من الفنانين دقيقة حدادا على روح شهداء فلسطين في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وتواجد كل من الفنان عبد العزيز مخيون وسيد رجب ومجدى كامل وزوجته مها أحمد ونيرمين الفقي وسامح حسين ومحمد رياض وأنوشكا وسماح أنور والمخرج عمر عبد العزيز وطارق علام خلال المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وتوافدت كل من النجمة لبلبة وسيمون وخالد الصاوي وباسم سمرة وعبد الله مشرف على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني وغزة.

وحرص كل من الفنان أشرف زكى وأحمد بدير وإيهاب فهمى ومنير مكرم على المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة المهن التمثيلية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني.