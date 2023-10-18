بالصور- من كواليس أحدث أعمالها..ميرنا نور الدين تشعل فضول الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين على الجمهور من كواليس أحد جلسات التصوير وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أنها لم تكشف عن أي تفاصل عن جديدها، وحمست الجمهور قائلةً "قريباً".



وفي وقت سابق، أطلت ميرنا نور الدين على الجمهور برشاقة مميزة من داخل الصالة الرياضية بصورة شاركتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت ترتدي ملابس رياضية اظهرت من خلالها قوامها الممشوق، و دائماً ما تشارك ميرنا صور من داخل الجيم مع زوجها كما وتحرص على الإهتمام بصحتها و بجسمها.

