بالصورة - بسبب سترة من Gucci..محمد رمضان يواجه إنتقادات واسعة من الجمهور

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ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسع بعد أخر ظهرو له عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر مرتدياً جاكيت من Gucci وعلى ظهرها عين داخل مثلث تشبه شعار الماسونية، وتعود هذه السترة إلى مجموعة Gucci من خريف وشتاء 2024، وهي آخر مجموعة للمصمم أليساندرو ميشيل المدير الإبداعي، وتعاون فيها مع شركة Trouble Andrew لرسم شعار الدار.
وفي وقت سابق، قدم الفنان المصري محمد رمضان فقرة غنائية استعراضية، ضمن حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في أبيدجان.
كما شارك في الفقرة الغنائية النيجيرية يامي ألايد، والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.
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