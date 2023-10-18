بالصور.. انتفاضة الممثلين ضد الاحتلال الإسرائيلي بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شارك عدد من الفنانين في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أقيمت مساء اليوم الثلاثاء بنادي نقابة المهن التمثيلية.

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور للتنديد بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منهم الفنان عبد العزيز مخيون، باسم سمرة، محمد رياض، جومانا مراد، نيرمين الفقي، مها أحمد، رانيا محمود ياسين، أنوشكا، سماح أنور، محمود كامل، حمادة هلال، مادلين طبر، الإعلامي طارق علام، خالد صالح، سيد رجب، أحمد بدير، أشرف زكي، سامح حسين، وفاء عامر.

وقام الفنان عبدالعزيز مخيون بإلقاء كلمة وندد بجرائم الاحتلال الصهيوني وقصفه للبنية التحتية لغزة ونزوح الآلاف من الفلسطينيين إلى منطقة الجنوب ووصفهم بـ القتلة ومجرمي الحرب.

كما شارك الفنان باسم سمرة في الهتافات المنددة بانتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وسط عدد من النجوم الذين دعموه وظلوا يرددوا العديد من الهتافات التي تدين قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعنت العالم الغربي ضد الشعب الفلسطيني.

وحرص العديد من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة على دعم القضية الفلسطينية بنشر صور وفيديوهات من انتهاكات الكيان الصهيوني واستشهاد الآلاف من المواطنين وسط صمت أمريكي عالمي.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز بيانًا دعا خلاله لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتضمن بيان الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التالي: "يستنكر الاتحاد العام لنقابات التمثيلية، السينمائية، الموسيقية العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، ويدعو إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الساعة الثامنة مساءً بنادي نقابة المهن التمثيلية".