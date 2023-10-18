أحمد عبدالعزيز: "المقاومة بدأت بحجارة ونبلة ودلوقتي صورايخ تزلزل إسرائيل"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

عبر الفنان أحمد عبدالعزيز عن قساوة ما يحدث في الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف الآلاف من المدنيين عبر مواصلة قصف قطاع غزة وذلك خلال كلمته التي ألقاها بالوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتي أقيمت بنادي نقابة المهن التمثيلية.

وبدأ الفنان أحمد عبد العزيز في سرد قصة بداية المقاومة الفلسطينية وعن كون ما يحدث الآن هو نتيجة تراكمات سنوات من القمع والقهر وأن تضحيات الفلسطينيين لن تضيع هدر وما يحدث هو خطوة لإقامة دولة فلسطينية.

وعلق قائلا: "كان لازم كل سنة نعمل فيلم عن فلسطين واحنا عارفين المقاومة بدأت إزاي المقاومة الفلسطينية بدأت بأيدي فارغة لأيادي فيها حجر لأيادي فيها نبلة لأيادي فيها بندقية لأيادي فيها صاروخ وطيارة النهاردة وقادرة انها تزلزل إسرائيل".

واستكمل: "القضية قضية وقت والقضية لم تبدأ سنة 1947 القضية دي بدأت 1886 تشكيل جماعة الكف الأسود وهي جماعة مقاومة فلسطينية كان مهمتها إنها تقتل كل فلسطيني يبيع أرضه لليهود وفضل هدف القضية هو إقامة مشروع دولة لليهود ثم وعد بلفور ثم نزوح اليهود على فلسطين

مضيفًأ: "كل الفصول دي في قضية حق الشعب الفلسطيني والفصول دي كلها تؤدي للي احنا فيه دلوقتي بخطوة للأمام ونصر كبير وأخواتنا وأهلنا في غزة بيدفعوا تمنه من التضحيات بالروح والأطفال الكثير آخرهم المستشفي اللي انضربت وأعلنوا الحداد لمدة 3 أيام".

وتابع: "كل التضحيات اللي بتحصل دي ومش من دلوقتي بس من زمان بتقول إن في نصر كبير جاي وإقامة الدولة الفلسطينية قريبًا إن شاء الله تحيا فلسطين وتحيا مصر وتحيا الأمة العربية".

وأقيم مساء اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني دعت إليها نقابة المهن التمثيلية وسط حضور العديد من نجوم الفن والإعلاميين وهم أشرف زكي، عبد العزيز مخيون، خالد الصاوي، الإعلامي طارق علام، سيد رجب، باسم سمرة، محمد رياض، جومانا مراد، نيرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، أنوشكا، حمادة هلال، مها أحمد، سامح حسين، وفاء عامر، سلمى غريب، أحمد بدير، مادلين طبر.