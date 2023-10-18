خالد الصاوي يوجه سؤالا لبابا الفاتيكان ضمن وقفة الممثلين بنقابة المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

دعم الفنان خالد الصاوي القضية الفلسطينية خلال كلمته بوقفة نقابة المهن التمثيلية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بمقر النقابة بحضور فناني مصر والوطن العربي.

وأكد "الصاوي" على كون الإعلام الغربي لديه العديد من المعلومات المغلوطة وعن دورهم كقوة ناعمة بإيصال المشهد الحقيقي لما يحدث في فلسطين وعن سؤاله لبابا الفاتيكان عن إذا كان ما يحدث من إرهاب وقتل الأطفال في فلسطين هو أمر يجب السكوت عنه.

وعلق الفنان خالد الصاوي عن الأحداث الجارية قائلا: "إذا كان هما بره المعلومة عندهم غلط نصلحها، ونوضح موقفنا احنا مش مع اتجاه سياسي بعينه ربما يكون عندنا خلافات لكن الاحتلال نفسه عنف وإرهاب واحنا عاوزين نعمل لجنة من خلال النقابات الفنية اللجنة دي هنحشد فيها كل الوجوه الفنية القادرة على التأثير وعاوزين وقفات تضامن بعد ما نوضح موقفنا كويس يبقي فيه وقفة في إنجلترا وفي أمريكا".

واستكمل: "الفنانين وقفوا قبل كده مع العراق ومع الكويت وهل قادرين إننا نعمل ده ولا لأ لأن دي رسالة عاوزين نوصلها مش بس الفنانين والمنظمات المختلفة واللي بتتكلم عن حقوق الإنسان هنروح لهم مش هنستناهم يجولنا وربما الضغط ده يجيب نتيجة".

مضيفًأ: "سؤال لبابا الفاتيكان اللي بيحصل ده صح ولا غلط؟، ده سؤال واضح لازم يجاوبنا عليه وبقول لمنظمات الحقوق احنا بنحاول نمد إيدينا بآخر محاولة سلمية".

وأقيم مساء اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني دعت إليها نقابة المهن التمثيلية وسط حضور العديد من نجوم الفن والإعلاميين وهم أشرف زكي، عبد العزيز مخيون، خالد الصاوي، الإعلامي طارق علام، سيد رجب، باسم سمرة، محمد رياض، جومانا مراد، نيرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، أنوشكا، حمادة هلال، مها أحمد، سامح حسين، وفاء عامر، سلمى غريب، أحمد بدير، مادلين طبر.