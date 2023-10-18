إلهام شاهين بـ الوشاح الفلسطيني وتامر هجرس داخل الجيم.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي حلمي

شاركت مي حلمي، أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" داخل الأستاد وعلقت: "العين وحلاوة الأستاذ".

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدبن، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

دنيا عبد العزيز

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها وفي الخلفية العلم الفلسطيني وعلقت: "فلسطين".

عنبة

شارك مغني المهرجانات عنبة، أحدث ظهور له على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة".

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وظهرت بمكياج رقيق مما أبرز جمالها".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورة لها وهي مرتدية "الوشاح الفلسطيني" وعلقت: "قلوبنا مع الشعب الفلسطيني، ربنا معاكم"، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة"،وهو داخل "الجيم".

حمادة هلال

شارك الفنان حمادة هلال، متابعيه أحدث ظهور له على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ملك أحمد زاهر

نشرت ملك أحمد زاهر صورة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت خلالها بداخل أحد المطاعم.