"تحيا مصر وتحيا فلسطين".. هتافات باسم سمرة في الوقفة التضامنية للفنانين مع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

لم يتمالك الفنان باسم سمرة نفسه وعبر عن انفعاله خلال إلقاء كلمة ضمن الوقفة التضامنية مع غزة و الشعب الفلسطيني والتي أقيمت بمقر نقابة المهن التمثيلية.

وظل "باسم" يردد العديد من العبارات التي تندد بانتهاكات الاحتلال الصهيوني منها "أرضي وأرضك مش للبيع، طظ في التطبيع"

وعلق على الأوضاع قائلًا: "افتحولنا الحدود هناكلهم ونموتهم، تحيا سيناء وتحيا مصر وتحيا فلسطين".

كما كان للفنان أحمد عبد العزيز كلمة بالوقفة التضامنية وقام خلالها بسرد بداية قصة المقاومة الفلسطينية وأن ما يحدث هو نتاج طبيعي لظلم وقهر سنوات من قبل محتل غاشم. وصرح المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية خلال الوقفة التضامنية أن أي تعاون سيتم من قبل أي فنان مع الكيان الصهيوني سيتم فصله من النقابة التابع لها.

وأقيم مساء الثلاثاء وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني دعت إليها نقابة المهن التمثيلية وسط حضور العديد من نجوم الفن والإعلاميين وهم أشرف زكي، عبد العزيز مخيون، خالد الصاوي، الإعلامي طارق علام، سيد رجب، باسم سمرة، محمد رياض، جومانا مراد، نيرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، أنوشكا، حمادة هلال، مها أحمد، سامح حسين، وفاء عامر، سلمى غريب، أحمد بدير، مادلين طبر.