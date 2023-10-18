فن ومشاهير

رامز أمير بعد قصف مستشفى المعمداني: "هنفضل ساكتين لحد امتى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
عبر الفنان الشاب رامز أمير عن غضبه بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني والذي أسفر عن استشهاد المئات من الأطفال والمدنيين خلال لحظات.

ونشر "رامز" صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" والذي ندد خلالها بانتهاكات الكيان الصهيوني وتضمنت: "مذبحة الآن في غزة في قصف مستشفى المعمداني وزارة الصحة تقول أن عدد الشهداء يتجاوز 500 شهيد ونقل الجرحى والشهداء مستمر".

وعلق "رامز" قائلا: "إحنا هنفضل ساكتين لحد امتى كفاية لازم الدول العربية يتحركوا أرجوكم كفاية ربنا هيحاسبنا كلنا".

وحرص العديد من الفنانين على دعم القضية الفلسطينية منذ بداية قصف الكيان الصهيوني لغزة الأسبوع الماضي ونشروا العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات التي تدين قوات الاحتلال الإسرائيلي وما ترتكبه من إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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