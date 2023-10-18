شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار: قصف مستشفى المعمداني بغزة وصمة عار في جبين إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان على الحجار، أن إسرائيل عندها نكستين في حياتها ويظلوا وصمة عار في تاريخها، 6 أكتوبر، و7 أكتوبر، مضيفا أن قصف مستشفى المعمداني في غزة شيء غير مسبوق، ووصمة عار في جبين إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى أسامة كمال، أنه لو كل شخص في مجاله أدى دوره بإخلاص وصدق سيصبح هناك موقفا، موضحا أن أوروبا وأمريكا لا تستطيع أن تنطق بالحقيقة.

وأوضح الفنان على الحجار، أنه بإمكان كل شخص منا أن يقوم بدوره، مضيفا أنه في 45 سنة مسيرته، قدم 13 أغنية لفلسطين، وكذلك أوبريت كامل.