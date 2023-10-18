شكرا لقرائتكم خبر عن طرح"كارت شحن"بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت بالسينمات فى موسم إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج شادى على مخرج فيلم " كارت شحن " انه انتهى من مونتاج الفيلم وقام بتسليمه للجهة الإنتاجية مشيرا أنه من المتوقع طرحه بموسم نصف العام الدراسى والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومحمد ثروت كل من هالة فاخر وإسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري



كارت شحن

الفيلم من تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي وتدور أحداث الفيلم حول شريف موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا من خلال التطبيقات الرقمية وكروت الشحن، لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.