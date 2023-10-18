“ربنا ياخدك ويريحنا من وشك”.. أنغام توجه رسالة قاسية لن تصدّقوا لمن وجهتها؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 02:48 صباحاً - وجهت الفنانة المصرية أنغام رسالة شديدة اللهجة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وكان أدرعي نشر خريطة لقطاع غزة معلقًا: “بلاغ مهم الى سكان حي الزيتون. ناشدنا في الايام الاخيرة سكان مدينة غزة للتوجه جنوبًا الى منطقة جنوب وادي غزة من اجل سلامتهم. والان نناشدكم في حي الزيتون للتوجه جنوبًا”.

رد أنغام على المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي

وردت أنغام على رسالة أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: “ربنا ياخدك ويريحنا من وشك”.

أنغام تدعم الشعب الفلسطيني وتطالب جمهورها بالتبرع

تفاعلت الفنانة الكبيرة أنغام مع الأحداث الجارية الأن في فلسطين وقطاع غزة، طالبة من جمهورها التبرع لأهل مدينة غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي راح ضحيته ما يقرب من ألفي شهيد حتى الآن.

وكتبت أنغام، عبر حسابها الخاص على “إنستجرام“: “في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين”.https://www.instagram.com/p/CyY4FEhMk_y/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وأضافت: “زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع، وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم، بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدرهم على الصمود”.

الفنانة أنغام

فنيًا، كان آخر أعمال أنغام الغنائية، أغنية «نسينا نعيش» التي طرحتها أواخر فبراير الماضي على طريقة الفيديو كليب.

وكانت “أنغام” ضمن أبرز نجوم ونجمات الغناء في مصر الذين قدموا العديد من الحفلات مؤخرًا في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وكان آخرها احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

يذكر أن أنغام من المقرر أن تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية المقرر إقامته في 24 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بدار الأوبرا المصرية بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء.

وتشارك “أنغام” حاليًا كعضو لجنة تحكيم برنامج المسابقات والمواهب الغنائية “إكس فاكتور” ويذاع الاثنين من كل أسبوع على قناة “دبي”.

الخليج 365

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